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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Özel Hastaneye Saldırı

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Özel Hastaneye Saldırı
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İstanbul'da, yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneye sabah saatlerinde yapılan saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hastane sorumlusunun ifadesine göre, saldırgan, hastaneyi çocuğunun hastalığından sorumlu tutarak aracıyla zarar verdi.

İstanbul'da, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan özel hastaneye saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Uran Caddesi'nde bulunan ve yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel Avcılar Hospital Hastanesi'ne sabah saatlerinde zarar verildiği ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanenin giriş kısmındaki camların kırık olduğunu gören ekipler, hastane sorumlusu olduğunu söyleyen E.E. ve olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.Y. ile görüştü.

Şüpheli Ö.Y, polislere, çocuğunun hasta olmasından hastaneyi sorumlu tutuğunu ve bu gerekçeyle hastane duvarına aracıyla vurup zarar verdiğini ifade etti.

Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin cama ve kapıya vurduğu, daha sonra hastane duvarına araçla çarptığı anlar yer alıyor.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilerek, hizmetlerine son verilmişti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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