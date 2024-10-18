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İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 22 Tutuklama

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi Operasyonunda 22 Tutuklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca, bir Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını ve yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Tunç ayrıca, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

?Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir" dedi.

Bakan Tunç ayrıca, "Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı'nın tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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