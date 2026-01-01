İstanbul Kar Yağışı Öğleden Sonra Yeniden Etkisini Artırdı

(İSTANBUL) İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Arnavutköy ilçelerinde etkili olan kar yağışı, öğleden sonra yeniden etkisini artırdı. Kentin kuzey kesimleri ile Boğaz çevresi kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri doğrultusunda dün İstanbul Valiliği ve AKOM, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı uyarısı yapmıştı. Yağış yeni yılın ilk saatlerinde Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy, Arnavutköy ilçelerinde etkili oldu. Trafikte, ara sokaklarda zaman zaman yaşanan aksamalar ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

Şehir genelinde ulaşımın aksamaması için sahada görev yapan 3.834 personel ve 1.355 araç ve iş makinesiyle yoğun bir mesai yürüten İBB ekipleri, buzlanma riskine karşı 2.484 ton tuz kullandı. Soğuk hava koşulları nedeniyle sokakta yaşayan 589 vatandaş da sıcak ve güvenli alanlara yerleştirildi.

Öğleden sonra etkisini artırdı

Kar yağışı, öğleden sonra yeniden etkisini artırdı. Kentin kuzey kesimlerindeki Sarıyer, Beykoz gibi ilçeler ile Boğaz çevresinde Üsküdar, Beşiktaş, Taksim, Çağlayan, Saraçhane gibi semtlerde bazı kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak buzlanma riskinin cuma sabahına kadar devam etmesi; hafta sonu ise sıcaklıkların 15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.