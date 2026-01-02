Haberler

İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı

Güncelleme:
İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu gibi birçok ilçede polis ekipleri durdurulan araçları aradı ve sürücülerin GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da polis ekipleri yeni yılın ilk "huzur" uygulamasını gerçekleştirdi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.

Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
