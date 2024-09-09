İstanbul'da Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Başladı, Trafik Yoğunluğu Oluştu

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü bugün başlıyor. Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı.