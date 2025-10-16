Haberler

İstanbul'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

Güncelleme:
İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de açtığı yeni aile sağlığı merkezinin sağlıkta dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. Merkezle birlikte İstanbul’daki aile sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı.

Merkezde düzenlenen törende konuşan Gül, İstanbul'da her alanda olduğu gibi sağlıkta da bir dönüşümün gerçekleştiğini söyledi.

Gerek üniversite gerek şehir hastaneleri gerekse ilçelerdeki hastanelerin yenilenmesiyle İstanbul'un adeta sağlığın başkenti olduğunu aktaran Gül, dünyanın her tarafından şifa bulmak için şehre çok sayıda yabancının geldiğini anlattı.

Sadece 6 ayda 85 milyon poliklinik hizmeti veren güçlü bir sağlık ordusunun bulunduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Bunlar güzel ama ne yaparsak yapalım ihtiyaçlar, beklentiler, sağlıktaki politikalar değişiyor. Darülacezenin yanındayız, işte nüfusumuz yaşlanıyor. Nüfusumuz yaşlanınca da çoğu zaman bir kilometre, iki kilometre, beş kilometre öteye gitmek bile bir mesele haline gelebiliyor. ya da aile hekimine daha sık görünmemiz gereken zamanlar olabiliyor. Aile sağlığı merkezleri olmazsa en ufak bir şikayette ikinci basamak, üçüncü basamak sağlık merkezlerine gitme durumunda oluruz. Bu neyi getirecek? Hem hastalarımız hem hemşehrilerimiz için ilave bir yük hem de hastanelerimiz için ayrıca bir meşguliyet."

Gül, aile hekimlerinin hastalarını tanıdığını, en iyi nerede tedavi olabileceklerini bildiğini dile getirdi.

İstanbul'da, birçok hastanenin inşaatının devam ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Çapa'nın, Cerrahpaşa'nın inşaatı devam ediyor. Hasdal'da, Sancaktepe'de, Bayrampaşa'da devam ediyor. Sultangazi'de dönüştürdüğümüz bir hastanemiz var, devam ediyor. Esenyurt'ta tamamlandı. Üç beş gün içerisinde donanımı tamamlanıp hizmete girecek. Haydarpaşa'nın ihale süreci başladı. Fatih Sultan Mehmet'in ihale süreci başladı. Göztepe'ye, Okmeydanı'na ilave yapılacak. Yine Şişli Etfal'in onarımı ve benzeri işleri yapılacak. Özetle aslında açmakla saymakla bitiremeyeceğimiz kadar sağlık tesisimiz var. Ama bunların içerisinde en mutlu olduğumuz aile sağlık merkezlerini hizmete sokmak. Çünkü, insana dokunan, mahalle ölçeğinde muhtarlarımızın işini kolaylaştıran, vatandaşlarımızın işini kolaylaştıran işlerimiz."

"Evimize yürüyerek, 7 dakika mesafede aile hekimlikleri açmaya devam ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de 2002'de başlatılan sağlık ve dönüşüm programıyla sadece tedavi edici hizmetlere değil, koruyucu sağlık hizmetlerine de çok büyük önem verildiğini belirterek, "İstanbul'da 15 yılı tamamladı aile sağlığı hizmetleri. Şu anda yurdun dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'un da her bir köşesinde, evimize yürüyerek, 7 dakika mesafede aile hekimlikleri açmaya devam ediyoruz." dedi.

Güner, 3 aile sağlığı merkezinin daha açılması gerektiğini, Şişli Kaymakamlığının desteğiyle şu anda yatırım planına aldıkları 5 aile sağlığı merkezi daha olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertükmen ve Abdullah Emre Güner ile birlikte kurdele kesti. Gül, açılan aile sağlık merkezlerinin sayısını gösteren numaratördeki rakamı 1107'e yükseltti.

Törene, aile hekimleri ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
