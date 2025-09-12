İstanbul'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesinin yapımını üstlendiği Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

Sultangazi'deki açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ülke genelinde ve İstanbul'da tedavi almanın kolaylaştığını, sağlık alanında birçok yeniliklerin yapıldığını söyledi.

İstanbul'un sağlık başkenti olduğunu belirten Gül, "Hangi hastaneyi yaparsanız yapın önemli olan, yürüme mesafesinde, çabuk ulaşılabilir, hekimin hastayı, hastanın aile hekimini tanıyor olması. Hedefimiz, hekim başına 2 bin 500 hastaya kadar sayıyı düşürmek." dedi.

Gül, yeni aile sağlık merkezlerine ihtiyaç olduğunu, bunun için de arsa bulma ve bütçenin önemli olduğunu dile getirdi.

Aile hekimlerinin hastanelerden randevu alabilmesine ilişkin Gül, "Siz hastaneye herhangi bir branşta randevu almak istiyorsanız, aile hekimine geldiğinizde aile hekimlerimiz sizi uygun hastaneye, uygun doktora, uygun bir zamana planlayarak o randevuyu alabilir. Dolayısıyla da tabiri caizse basit bir pansuman için üçüncü basamak sağlık hizmetine gitmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetine ulaşmakta herhangi bir sıkıntımız yok"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de dünyanın sağlık başkenti İstanbul'un dört bir köşesinde sağlık tesislerini hizmete açmaya devam ettiklerini belirtti.

Güner, sadece birinci basamak değil, ikinci ve üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı hizmetleriyle beraber 2002 yılından itibaren sağlık alanında büyük dönüşümlerin yaşandığını söyledi.

İstanbul'un sağlık alanında çok iyi bir durumda olduğunu, pandemide, depremde ve her türlü imtihanda kendini ispatladığını vurgulayan Güner, "Şu anda 46 bin yatağımızla, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizle, kliniklerimizle ülkemize hatta yurt dışından gelen ve tedavi olmak isteyen 500 bin yabancı vatandaşa, tüm dünyaya hizmet veren bir il olarak karşınızdayız." şeklinde konuştu.

Güner, "85 milyon muayene yapılmış ilk 6 ayda. Bu kişi başı yılda 12 kez doktora başvuru demek. Bunu iyi bir taraf olarak yorumladığımızda sağlık hizmetine ulaşmakta herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise ilçenin dört bir köşesinde sadece sağlık tesisleriyle değil, eğitim alanında, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde çok güçlü bir şehir inşa etmek için hizmet ettiklerini anlattı.