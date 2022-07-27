İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. İSTANBUL genelinde Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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