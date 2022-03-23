İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ - Haberler

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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı.

İSTANBUL'da eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopterinin de destek verdiği denetimlerde şüpheli araçlar didik didik aranırken bazı kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 10'uncusu olan 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde oluşturan denetim noktasına Asayiş, Trafik Denetleme, Narkotik, Özel Harekat Ekipleri katıldı. Havadan polis helikopteri ve narkotik detektör köpeklerinin yer aldığı denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişiler Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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