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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

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İstanbul'da, Ramazan Bayramı öncesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulamada, polis ekipleri Kadıköy, Beyoğlu ve Fatih başta olmak üzere birçok noktada denetim noktası oluşturdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı uygulamada, sürücülerin evrakları kontrol edildi, şüphelenilen durumlarda araçlar ile kişilerin üzeri arandı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetimde, trafik ekipleri sürücüler ve araçlara ait belgeleri incelerken, asayiş ekipleri kişi ve araçlarda arama yaptı.

Dedektör narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Polis ekipleri denetim sırasında vatandaşların bayramını da kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı İstanbul Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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