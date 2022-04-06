İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde birçok noktada yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup kontrol etti.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Şişli'deki denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaptı, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Narkotik, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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