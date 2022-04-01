İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaptı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Narkotik, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title