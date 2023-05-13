İstanbul'da 'Yaza Merhaba ve Demokrasi Şenliği' düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Büyükçekmece'de "Yaza Merhaba ve Demokrasi Şenliği" yapıldı.

Sahil Parkı'nda yapılan etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada bir bahar şöleni olduğunu söyledi.

İmamoğlu, 15 Mayıs'tan sonra İstanbul'un ve Türkiye'nin her köşesinin daha neşeli ve canlı olacağını belirterek, "Özellikle tarihi bir andayız. Sizler de bu tarihi anın, en önemli aktörlerisiniz. En önemli aktörleri gençler ve güzel gençlerin, beraberce vereceği karar tarih yazacak ve ilerleyen yıllarda bunu hep konuşacaksınız. 'O tarihi biz yazdık.' diyeceksiniz. Çocukların kalbi, gençlerin kararlılığı bu memleketi çok güzel noktalara taşıyacak. Çok güzel günlerde buluşacağız. Ben buna yürekten inanıyorum. İnanmak işin yarısıdır." diye konuştu.

Demokrasinin, dünyanın en güzel buluşu olduğunu dile getiren İmamoğlu, demokrasinin herkese hakkını teslim ettiğini kaydetti.

Son birkaç aylık dönemde "sevgi pıtırcığı" konusunda kendisiyle dalga geçildiğini, konunun yanlış yere çekildiğini anlatan İmamoğlu, şunları aktardı:

"Sevgiden daha güzel ne var. Birbirini, eşini, arkadaşını, aileni, milletini, insanını, bayrağını, devletini, Atatürk'ü sevmek... Daha ne olsun Allah aşkına, sevmek ve saymak. Onun için yolumuz hep sevgi yolu olsun. Ön yargısız, birbirini anlama yolu olsun. İnsanların birbirini dinleme sürecini önümüzdeki günler bize yaşatsın. İnşallah hep birlikte çok coşkulu anlarda buluşmayı diliyorum."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından etkinlik konserle devam etti.