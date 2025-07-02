İstanbul'da Yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları, İstanbul'da başladı.

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Müdürü Adem Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 120 12. sınıf öğrencisinden 20'sinin yurt dışı eğitiminde olduğunu, halihazırda gelmesi muhtemel 100 öğrenciden de 93'ünün aktif olarak kurslara katıldığını söyledi.

Sağır, kurslara katılan öğrencilerin saat 09.00'da okula geldiğini, kahvaltıdan sonra derslere başlandığını belirterek, "Yaz kurslarımız 7 saatlik programla devam ediyor. Buradaki amaç dersleri pekiştirmek, önümüzdeki yıl müfredattaki dersleri görmek ve genel anlamda girecekleri YKS sisteminin temelini oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin DYK ile başka bir takviye almadan, kendi okullarında ve kendi öğretmenleriyle hedefledikleri üniversitelere ulaştığını anlatan Sağır, "Bakanlığımızın bu konudaki destekleyici tavrı ve tutumu bizler için çok kıymetli. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği dijital içerikler son yıllarda müthiş bir şekilde zenginleşti. Bu dijital materyaller, ders içeriklerinin zenginliğiyle beraber iyi öğrenciler ve öğretmenlerle birleşince muazzam sonuçlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Sağır, okullarında oluşturdukları ölçme değerlendirme sisteminin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün öğrencilerin girdikleri denemeleri ölçme değerlendirme birimimiz hemen değerlendirir ve yarım saat içerisinde velilerimize döner. Gerek bireysel gerekse mesleki rehberlik konusunda da bilgilendirmelerimizi muhakkak aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Daha profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduklarında ise onlarla ilgili de bütün destekleri sağlıyoruz. Kasım-Nisan tatili ve sömestir tatilinde okulumuzda yaptığımız kurs ve kamplarla, yürüttüğümüz faaliyetleri destekliyoruz."

Öğretmen ve öğrencilerin bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabileceği DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.