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İstanbul'da yaya yolunu kullanan taksiciye 4 bin 64 lira para cezası

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bir taksinin yaya kaldırımını kullandığını tespit etti. Taksiciye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 bin 64 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da yaya yolunu kullanan taksinin şoförüne 4 bin 64 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarında bir taksinin Büyükçekmece Hadımköy Bağlantı Yolu Kıraç Işıklar-Gürpınar Kavşağı arasında yaya kaldırımını kullandığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, taksi şoförünün S.H. olduğunu tespit etti. Taksi sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 4 bin 64 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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