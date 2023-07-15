İstanbul'da yaya yolunu kullanan taksiciye 4 bin 64 lira para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine bir taksinin yaya kaldırımını kullandığını tespit etti. Taksiciye Karayolları Trafik Kanunu'na göre 4 bin 64 lira para cezası kesildi.