İstanbul'da yaya geçidinde kurallara uymayan sürücülere para cezası

Fatih'te, yaya geçidinde dron destekli trafik denetiminde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere toplam 23 bin 517 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil trafik polisleri, Adnan Menderes Bulvarı Edirnekapı dönüşünde yer alan yaya geçidini dronla denetledi.

Yayalara yol vermediği tespit edilen 9 sürücüye toplam 17 bin 811 lira, 5 sürücüye cep telefonu kullanmaktan toplam 4 bin 755 lira, 1 sürücüye de muayenesi bulunmadığı için 951 lira para cezası kesildi.

Böylece denetimde kurallara uymayan sürücülere toplam 23 bin 517 lira ceza uygulandı.