İstanbul'da Yatırımlar ve Koordinasyon Planlaması Ele Alındı

2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül Başkanlığında yapıldı. Toplantı İstanbul Valiliği'nin Fatih'teki ek binasında gerçekleştirildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, il müdürlükleri yetkilileri planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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"İSTANBUL'DA DİLENCİLİĞİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Gül, "İstanbul'da evsiz insanlar var. Sokakta, caddede, caminin avlusunda, parkta bahçede, dolayısıyla belediyelerimizin bu anlamda, sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Sayı 3'tür, 5'tir çok önemli değil, ama sonuç itibariyle buna istatistik mesele olarak bakamayız. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa başta ben olmak üzere bu hepimizin meselesi başta ben olmak üzere. Hepimizin katkıda sunabileceği konular var. Bu konuyu da gündemimize almakta fayda var" şeklinde konuştu.