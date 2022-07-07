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İstanbul'da yaşlı bir kadın evinde bıçakla öldürüldü

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul'da yaşlı bir kadın evinde bıçakla öldürüldü

İstanbul Fatih'te annesini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te annesini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'ndeki apartmanın en üst katından gelen gürültüleri duyan apartman sakinleri, polise ihbarda bulundu.

Söz konusu adrese gelen polis ekipleri, evde N.Ö'nün (81) bıçak darbesiyle öldürüldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının katil zanlısı olarak 55 yaşındaki kızı Ü.A.D gözaltına alındı. Zanlının psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öğrenildi.

N.Ö'nün cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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