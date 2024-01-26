Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da yaşlı adam gasbedildi, şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul Sultangazi'de yaşlı bir adamın takip edilerek gasbedilmesi olayında şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, evden çıkan yaşlı adamı takip ettiği ve cebindeki parayı zorla aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

İstanbul'da takip ettiği yaşlı adamı gasbeden yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Sultangazi'de Hasan A'nın (83) evine gireceği sırada parasının zorla alınmasına yönelik çalışma yapıldı.

Şüpheli C.M'nin, evden tek başına çıktıktan sonra bir kuyumcuya giren ve 14 bin doları cebine koyup yürüyerek evine doğru yönelen Hasan A'yı takip ettiği, apartmandayken durdurduğu müştekinin cebindeki parasını zorla aldığı belirlendi.

Olayın ardından kaçan C.M, Nevşehir'de gözaltına alındı. Üzerinde 12 bin 900 dolar bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin müşteki Hasan A'yı takip etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, evinden çıkan yaşlı adamın kuyumcuya girmesi, şüphelinin de takip ettiği müştekinin arkasından giderek gasbettikten sonra sokakta koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Sultangazi İstanbul Tutuklama Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda? İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? 2024 İlave tediye ödemeleri başladı mı? İlave tediye ödeme tarihleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title