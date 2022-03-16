İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto ederek, savaşın bir an önce durdurulmasını istedi.

Beyoğlu Odakule Meydanı'nda toplanan gruba bazı Türk vatandaşları da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

Savaşın bir an önce son bulmasını isteyen gruptakiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar attı.

Savaşta hayatını kaybeden sivillerin siyah-beyaz fotoğraflarını taşıyan protestocular, büyük bir Ukrayna bayrağı ile "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna'ya yardım edin" dövizleri açtı.

Buradan İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçen gruptakiler, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.