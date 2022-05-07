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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın işgale son vermesini istedi

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını istedi.

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırılarının bir an önce sonlandırılmasını istedi.

Beyoğlu Odakule Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerindeki Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı. Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden gruptakiler, "Rusya savaş suçu işliyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine sloganlar atan eylemciler, savaşta hayatını kaybedenlere ait fotoğraflar taşıdı.

Buradan İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçen gruptakiler, bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

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