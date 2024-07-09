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İstanbul'da yaşayan bir kadın, tır şoförü olma hayalini gerçekleştirdi

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İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi Gülsen Demirci, tır şoförü olma hayalini gerçekleştirdi. Lojistik firmasının desteğiyle eğitim alan Demirci, tır ehliyeti ve belgelerini tamamlayarak hayaline kavuştu. Demirci, titizliğiyle meslektaşlarının takdirini topluyor.

İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Gülsen Demirci, tır şoförü olma hayalini gerçekleştirdi.

Lojistik firmasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Demirci, 3 yıl önce tır şoförü olmaya karar verdi.

Çalıştığı firmanın da desteğiyle eğitim alan, tır ehliyeti ve belgelerini tamamlayan Demirci, hayaline kavuştu. Demirci, titizliğiyle meslektaşlarının takdirini topluyor.

"İkinci evim" dediği tıra ayakkabıyla binmeyen Demirci, tüm kontrollerini yaptıktan sonra firmasının belirlediği güzergahta direksiyon sallıyor.

"Tır bizim ikinci evimiz"

Gülsen Demirci, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmada tır şoförlüğü yaptığını söyledi.

Mesleğini 3 yıldır severek yaptığını belirten Demirci, "Büyük araç kullanma hevesim vardı. Çalıştığım firmada güvenlik görevlisiyken tırların arasında dolaşıyordum 'Ben de yapabilirim.' dedim. Firmamızın da destekleriyle bu işe başladım." dedi.

İstanbul-Bulgaristan arası yük taşıdığını dile getiren Demirci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de İzmir, Ankara, Kayseri, Hatay ve Adana'ya gidiyorum ancak daha çok Bulgaristan'a dorse çekiyorum. Tır benim en çok zaman geçirdiğim yaşam alanım. Yola çıkmadan önce temizliğini yapıyorum. Yolda gerekli eşyalarımı yanıma alıyorum. Dorsemi taktıktan sonra evrakımı ve aracı kontrol ediyorum. Tır bizim ikinci evimiz ben bu yüzden ayakkabıyla girmiyorum. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak, tırı da öyle temiz tutuyoruz kesinlikle ayakkabıyla binmiyoruz."

Yemeklerini evde hazırlayıp yanına aldığını belirten Demirci, işi uzadığında ise dışarıdan yemek yediğini anlattı.

Çocuklarının kendisinin tır şoförü olmasını istemediğini dile getiren Demirci, "Kocaman tır, onlar da korktular istemediler. Annem de hiç istememişti. Benim çok istediğimi görünce destek oldular. Annem halen korkuyor yola çıkarken 'dikkatli ol' diyor." ifadelerini kullandı.

"Yapamazsın, zorlanırsın dediler"

Çevresindekilerin kendisine "yapamazsın, zorlanırsın" dediğini anlatan Demirci,"Kadınlar her işi yapabilir. Nasıl ki bir erkekten kadın doğum doktoru, terzi ve aşçı oluyorsa kadınlardan da tır şoförü olur. Bazen yolda giderken ve mola verdiğimiz yerlerde bakıyorlar, şaşırıyorlar. Tırdan inince de tebrik ediyorlar." diye konuştu.

Demirci, tır şoförlerini en çok sınır kapılarında kuyrukta beklemenin yorduğunu ve bunun için tedbir alınması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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