İstanbul'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı

Sultangazi ve Eyüpsultan'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sultangazi'de bir alışveriş merkezinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve müşteri darbedildi. Ayrıca, Sultangazi ve Eyüpsultan'da düğün salonunda ve oto yıkamada yaşanan kavgalar da görüntülendi.

SULTANGAZİ ve Eyüpsultan'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde 28 Temmuz Cuma günü alışveriş merkezinde bulunan pidecide kurye ile müşteri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kuryenin meslektaşlarının da katıldığı kavgada müşteri darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

NİKAHA KATILAN DAVETLİLERİN KAVGASI DIŞARI TAŞTIYine Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 30 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde nikah salonunda davetliler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, dışarı taştı. Kavgaya tutuşan tarafları güvenlik personelleri ayırmaya çalıştı. Eyüpsultan'da ise, bir oto yıkama da yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İki kişi arasında yaşanan kavgayı oto yıkamada bulunan diğer kişiler ayırmaya çalıştı.