İstanbul'da yasadışı silah ticareti operasyonu: 4 kişi yakalandı

İSTANBUL'da yasadışı silah ticareti yapanlara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Y., S.K., S.Y. ve C.K. isimli şüphelilerin, yasadışı yollarla temin ettiği tabancaları İstanbul ve çevre illerde piyasaya sürdüğü yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan takip ve çalışmalar neticesinde; şüphelilerin Avcılar ve Eyüpsultan ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edildi. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran jandarma operasyon için harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan jandarma, otomobilin önünü kesti. Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda silah ele geçirildi. Ekipler, şüphelilere ait adreslerde de arama yaptı. Yapılan operasyonlarda 4 kişiyi yakalanırken, adres ve araçlardaki aramalarda 18 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet 9 mm makinalı tabanca, 3 adet makinalı tabancalara ait dipçik, 3 adet makinalı tabancalara ait şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira, 20 gr metanfetamin ile 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken C.K., S.K. ve S.Y. tutuklandı.