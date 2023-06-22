İstanbul'da yasadışı silah atölyelerine operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda ele geçirilen 81 silah ve mühimmat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 28'i yakalandı. Operasyon ile illegal imalathane ve atölyeler deşifre edildi.

İstanbul merkezli 4 ilde 20 Haziran'da yasadışı silah atölyelerine ve bunları pazarlayanlara yönelik yapılan operasyonda ele geçirilen 81 silah ve mühimmat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı atölyelerde ürettikleri silahları, anlaşmalı çetelere ve suç ağılarına pazarlamakla suçlanan 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 20 Haziran'da İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ'da başlatılan operasyonlarda bunların 28'i yakalanmıştı.

Çok sayıda illegal imalathanenin mercek altına alındığı soruşturmaya ilişkin zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, baskınlarda ele geçirilen silahların bugün emniyette sergisi yapıldı. Biri otomatik, 4'ü pompalı olmak üzere 5 tüfek, 76 tabanca ve bu silahlara ait 84 şarjör ile 276 merminin yer aldığı sergi, küçük çaplı mühimmat deposunu andırdı.

Öte yandan, gözaltındaki 28 şüphelinin bugün soruşturmanın yürütüldüğü Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildikleri belirtildi.

Yasa dışı silah tüccarlarına yönelik yürütülen büyük operasyon, illegal imalathane ve atölyeleri deşifre eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, teknik ve fiziki takibe takılan şüphelilerin şifreli diyaloglarını çözmesi üzerine fark edilmişti.