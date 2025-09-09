Haberler

İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 93 Şüpheli Tespit Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde yasadışı bahis operasyonu düzenledi. 93 şüpheliye ait 5 finans evi belirlendi ve şüphelilerin 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı saptandı.

İSTANBUL Cumhurşyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkez olmak üzere 7 ilde yasa dışıbahisle ilgili çalışma başlatıldı. 93 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait 5 finans evi tespit edildi. şüphelilerin 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatışldı.Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının, örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları ve bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu ve şüphelilerin lüks rezidanslarda faaliyet gösterdiği, şüphelilere ait 'Yasadışı Finans Evleri' tespit edildi. Şüphelilerin bu finans evlerini aktif olarak kullandıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalarda ise şüphelilerin yasadışı bahisle 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik 9 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tarlaya girenin yüzü düştü! Resmen yok senesi

Tarlaya girenin yüzü düştü! Resmen yok senesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.