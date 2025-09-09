İstanbul'da Yasadışı Bahis Operasyonu: 93 Şüpheli Tespit Edildi

İSTANBUL Cumhurşyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkez olmak üzere 7 ilde yasa dışıbahisle ilgili çalışma başlatıldı. 93 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait 5 finans evi tespit edildi. şüphelilerin 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatışldı.Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasadışı bahis gruplarının, örgütlü biçimde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırdıkları ve bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamak amacıyla bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu ve şüphelilerin lüks rezidanslarda faaliyet gösterdiği, şüphelilere ait 'Yasadışı Finans Evleri' tespit edildi. Şüphelilerin bu finans evlerini aktif olarak kullandıkları da belirlendi. Yapılan çalışmalarda ise şüphelilerin yasadışı bahisle 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları ortaya çıktı. Araştırmalar sonucunda İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik 9 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.