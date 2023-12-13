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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı

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İstanbul'da yasadışı bahis oynatanların tuttukları evlerde para yatırılan hesapları yöneten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yasadışı bahis oynatanların tuttukları evlerde para yatırılan hesapları yöneten kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı bahis oynatan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerinden para yatırma ve  çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi amacıyla bazı evlerin ofis olarak kiralandığı belirlendi.  Ekipler, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan kişilerin bulunduğu, bu kişilerin de 3. kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını bu ofislerdeki telefonlara tanımladıkları, bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin kaldığı Zeytinburnu'ndaki 8 eve dün sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. 'İstasyon' diye tabir edilen evlerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve  50 mermi ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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