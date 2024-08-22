İstanbul'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan hırdavat malzemelerini satan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 milyon liralık hırdavat malzemesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde bazı kişilerin dünyaca ünlü markalara ait hırdavat ürünlerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak sattıklarını belirledi. Şüphelilerin, ürünleri sakladıkları adresler tespit edilerek operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon lira olan 405 bin 877 adet matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.