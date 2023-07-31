İstanbul'da yasa dışı yollarla getirilen ilaçları satan 4 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ilaçların İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Fatih'te yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda ilaç, krem, alkol ve sigara ele geçirildi.
İstanbul'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ilaçları sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurt dışından getirilen ilaçların İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında Fatih'te belirlenen 7 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 32 bin 18 ilaç ve krem ile 21 şişe alkol, 600 paket sigara ele geçirildi.