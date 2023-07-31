İstanbul'da yasa dışı yollarla getirilen ilaçları satan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ilaçların İstanbul'da piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Fatih'te yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda ilaç, krem, alkol ve sigara ele geçirildi.