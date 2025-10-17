Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Para Transferi Operasyonu: 48 Şüpheli Tutuklanıyor

İstanbul'da, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı bank kartlarıyla hayali işlemler yapmak suretiyle 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde eden 48 şüpheli gözaltına alındı. 33 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 33'ü tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 48 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığı, ifadesini aldığı 48 şüpheliden 33'ünü tutuklama, 15'ini haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlenmiş, söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştı.

255 taşınmaz, 60 araca el konuldu

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, 48 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konulmuştu.

Kaynak: AA / Başak Akbulut



