İstanbul'da Yasa Dışı Para Aklama Operasyonu: 48 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarıyla hayali işlemler yaparak 1.3 milyar lira suç geliri elde eden 48 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Operasyon, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda gerçekleştirildi.

İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 48 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan şüphelilerin, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlenmiş, söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı anlaşılmıştı.

255 taşınmaz, 60 araca el konuldu

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti.

Bu arada savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğince, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına da el konulmuştu.

