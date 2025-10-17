Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Ödeme Sistemi Operasyonu: 33 Tutuklama

Güncelleme:
İstanbul'da yapılan yasa dışı para alışverişleri operasyonunda, 48 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 1 milyar 300 milyon lira değerinde suç geliri elde ettikleri iddia edilen şüpheliler, çeşitli ülkelere ait yabancı banka kartlarıyla hayali işlemler gerçekleştirmişti.

(İSTANBUL) - İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 48 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Laleli'deki "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tefecilik", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri", "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
