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İstanbul'da Yasa Dışı İlaç Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı, 400 Milyon Lira Değerinde İlaç Ele Geçirildi

İstanbul'da Yasa Dışı İlaç Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı, 400 Milyon Lira Değerinde İlaç Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen 400 milyon lira değerindeki ilaçlar ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ilaçları el altından satmaya çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 400 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla ilaç kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışından ülkeye ilaç soktuklarını, bu ilaçların ise merdiven altı yerlerde tutulduğunu, buralardan piyasaya sürüldüğünü saptadı. Çalışmaların ardından Fatih ve Ümraniye ilçelerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ilaçlar arasında ithalatı yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlarında olduğu tespit edildi.

3 GÖZALTI

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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