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İstanbul'da yasa dışı ham elmas ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yasa dışı ham elmas ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye getirilen, piyasa değeri yüksek ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye getirilen, piyasa değeri yüksek ham elmasın ticaretini yapmak isteyen yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede Fatih'teki Kapalıçarşı yakınlarında 2 şüphelinin işlenmemiş elmasları satacakları bilgisini alan ekipler, alınan tedbirler sonrası belirledikleri zanlıları durdurup üstlerini aradı.

Yapılan aramada 2 parça halinde ve piyasa değeri yüksek olan ham elmas ele geçirildi.

Bu elmasların yasa dışı yollarla yurda getirildiğini tespit eden ekipler, yabancı uyruklu satıcılar ile iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilip serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

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