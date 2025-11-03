Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis ve Tefecilik Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla karşı karşıya.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarıı kapsamında sürdürülen soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından yapılan açıklamada, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği, yurt dışında bulundukları tespit edilen 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

