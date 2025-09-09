İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 89 Şüpheli Gözaltında

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları sonucu, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş, ve Çanakkale'de toplam 89 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 yasa dışı finans evi tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında; yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis grupları belirlendi.

Şüphelilerin, örgütlü biçimde üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtırdıkları, bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren yasa dışı finans evlerini kullandıkları ortaya çıktı.

Ceza Muhakemesi Kanunu 135 ve 140. maddesindeki tedbirler kapsamında şüphelilerin, finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri ve saha eylemleri belirlendi. Yapılan finansal analiz çalışmalarında, yasa dışı eylemlerin, 5 milyar TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İstanbul'da 81, Sakarya'da 7, Zonguldak'ta 4, İzmir'de 3, Kocaeli'nde 2, Muş'ta 1, ve Çanakkale'de 1 olmak üzere toplam 89 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adres çalışmalarında, yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 yasa dışı finans evi tespit edildi.