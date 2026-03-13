Haberler

Yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen 8 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine bağlı 8 kişi yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağlamaktan gözaltına alındı. Şirketin mal varlıklarına el konulurken, TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturma kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağlamasına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, 6 Mart'ta gerçekleştirilen Fincrypto UAB (Paymix) operasyonunda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda 9 Mart'ta söz konusu şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen detaylı incelemeler ve toplanan deliller neticesinde, 13 Mart'ta, Pentech Bilişim'le bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis eylemlerine iştiraki tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılmış,"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne de TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 10 adet taşınmaz, 5 adet araç ile şüphelilerin banka hesaplarına el konulmuştur."

Öte yandan soruşturma kapsamında belirlenen 8 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
