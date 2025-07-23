İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Esenyurt'ta bir rezidansta yapılan baskında dijital materyaller ve çok sayıda banka dekontu ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucunda, Esenyurt'ta bir rezidansta yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığı ve panel sistemlerinin kurulduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, kurulan panel sistemi üzerinden farklı kişilerin banka hesaplarına para giriş-çıkış işlemleri yapıldığı, "yatır-çek" onaylama ekranının aktif olarak kullanıldığı ve zanlıların çeşitli haberleşme uygulamaları üzerinden bahis içerikli mesajlaşmalarının bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller, 2 diz üstü bilgisayar, 3 cep telefonu, 11 ofis telefonu ile çok sayıda banka dekontu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
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