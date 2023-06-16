İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini "Anadolu Grubu" olarak adlandıran yasa dışı bahis organizasyonu yapan şüphelilerin, daha önce yasa dışı bahis oynayan kişileri, silahla tehdit ederek yeniden oynamaya mecbur ettiklerini belirledi.

Oynatılan bahis oyunları sonucu kişileri, yüklü miktarda borçlandırarak silah zoruyla tahsilat yapıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin QR kod yöntemiyle bankamatiklerden çektikleri bahis paralarının bir üst kasada toplandığını belirledi. Polis ekipleri, dün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken bazı şüphelilerin cep telefonlarını bu sırada kırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 22 cep telefonu, 22 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, hard disk, 5 ruhsatsız tabanca, 16 banka kartı ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 52 bin 415 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.