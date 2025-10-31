İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda ekipler, kurulan sözde "finans" evlerinde vardiyalı olarak çalışan zanlıların bahis sitelerine entegre panelleri yönettiklerini, oyunculardan elde edilen paraların üçüncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığını belirledi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen 5 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 35 telefon, ?8 bilgisayar, soğuk cüzdan, ruhsatsız tabanca ile 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.