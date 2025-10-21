Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan 24 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığını ve 3.6 milyar lira para transferi tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasına ilişkin yapılan araştırmalarda, 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira para gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan MASAK raporları, HTS ile suç kayıtları Paribu Teknoloji AŞ, BN Teknoloji AŞ, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik araştırmalar neticesinde, 14 ve 9 kişilik iki grubun suça iştirak ettikleri ifade edildi.

Bunlardan 14 kişilik grubun işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 lira, 9 kişilik grubun hacminin 785 milyon 644 bin 932 lira olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca bir kişinin de işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 lira, tüm şüphelilerin ise toplam hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonel faaliyet kapsamında tespit edilen şüpheliler hakkında arama, el koyma ve gözaltına alma işlemi yapıldığı anlatılan açıklamada, hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 15'inin yakalandığı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Yasa dışı bahis oyunları kapsamında sadece bu operasyon neticesinde tespit edilebilen para transferlerinin büyüklüğü ve neden olduğu vergi kaybı ile birlikte işlem yapılan şüphelilerin henüz yirmili yaşlarda gençlerimiz olduğu da ayrıca dikkate alındığında, devletimizin karşı karşıya kaldığı bu ekonomik ve sosyolojik soruna karşı mücadele kesintisiz şekilde devam edecektir." denildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı

Eski Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi

Genç kadın yola yattı, kimse ikna edemedi
Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Güneş doğarken ölüme gittiler! Görüntüler korkunç
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor

Sosyetenin gözde mekanı icradan satılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.