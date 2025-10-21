Haberler

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, bir web sitesi üzerinden 807 farklı transferle 1 milyar 200 milyon lira gönderildiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da yasa dışı bahis soruşturmasında, bir web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle 807 farklı transferde 1 milyar 200 milyon lira gönderildiği, toplam işlem hacminin ise 3 milyar 665 milyon lirayı aştığı belirlendi. 25 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı. 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
