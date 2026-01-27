Haberler

Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasında, 5 işletme üzerinden yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi bulunduğu saptandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
