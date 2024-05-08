İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen Çınar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan şüpheliler U.K, E.A, A.O.D. ve K.K. gözaltına alındı. İkametteki aramalarda, suçta kullanılan 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, farklı numaralara ait çok sayıda SIM kartı, banka hesapları ve çelik yelek ele geçirildi.

Çelik yeleğin sahibi U.K'nin aynı sokakta başka bir evde yaşadığını belirleyen ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli A.B'yi de yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, biri makineli 3 tabanca, çelik yelek ve 118 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.