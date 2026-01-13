Bakan Kurum: Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Maltepe'de 'Yarısı Bizden' kampanyası ile aynı binadaki ev ve iş yerlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde 2023 yılında başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü hızlanıyor. Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma yardımını içeren 1 milyon 875 TL destek veriliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma yardımını içeren 1 milyon TL'lik destek sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde inşaatları TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. 875 bin TL hibe, bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar uygun taksitlere bölünüyor.

İstanbul Maltepe'de 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan hak sahipleri 11 konut ve 3 iş yerinin yer aldığı depreme dayanıklı yeni binalarına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyadan yararlanan vatandaşların görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Sağlam ve güvenli yuvalar hayal değil. İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahibi kardeşlerimiz evlerine ve iş yerlerine kavuştu" ifadelerini kullandı.

'2 YILI BULMADAN EVİMİZE YERLEŞTİK'

Görüntülerde yer alan hak sahibi Nesime Kıraç, dönüşüm sürecinin beklediklerinden çok daha hızlı tamamlandığını belirterek, "Binamız eskiydi. Evimizin ısınmaması, asansörümüzün olmaması gibi sorunlar da vardı ancak dönüşüme karar vermemizin başlıca nedeni depremdi. Herkesi ikna ettim. Alınan karot sonucunda bina çürük çıktı. Devletin işin içinde olması bana çok güven verdi, denetim vardı. 2 yılı bulmadan evimize yerleştik. Ben herkese tavsiye ederim. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Binamız da yapıldı. Misafir ağırlamaktan canım çıktı; hepsine tavsiye ettim. Hiç korkmayın, sıkıntı çekmezsiniz dedim. İçinde mis gibi oturuyoruz" dedi.

'ESKİSİYLE KIYASLANMAYACAK KADAR GÜVENİLİR'

Riskli binayla birlikte iş yeri de dönüşen hak sahibi Hakan Barut ise "Ben bu süreci yaşamış bir olarak; 'Devletten kira yardımı aldım, Yarısı Bizden ile biz bunu yaptık' diye çevremdekilere söylüyorum. Hak ediş usulü ile müteahhitlere ödeme yapıldığı için inşaat ilerledikçe devlet denetliyor ve ödüyor; bu bizim için de güvence oldu. Biz bina yıkılırken de mesela ne kadar demir çıktığını görüyorduk. Şimdi yapılana bakıyoruz; arada uçurum kadar fark var. Yeni sistemde her şey denetleniyor, ona göre inşaat yapılıyor. Hakikaten eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güvenilir" ifadelerini kullandı.

