İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyası başladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Yarısı Bizden' kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL'lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar, yapılarını yeniden inşa ettirebiliyor. Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos'ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'Yarısı Bizden' kampanyasından faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Kurum, "'Yarısı Bizden' kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.