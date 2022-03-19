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İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

AA - Elif Küçük - Güncel
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İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Küçük - Güncel

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