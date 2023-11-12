Valilik Uyardı: İstanbul'da Yarın Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Halkın sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."