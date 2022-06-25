İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapım aşamasında olan Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının ihalelerinin yenileneceğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının belirlenen bitiş takviminin gerisinde kaldığı ve fiziki ilerlemelerinin yüzde 15'i geçemediği belirtildi.

"Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro inşaatlarını gerçekleştiren mevcut yüklenici firmalar değiştirilecek. İki metro hattı için yeniden ihale yapılacak." bilgisi verilen açıklamada, ihalede, metro hatlarında yetersiz kalan mevcut firmalar yerine işi daha hızlı yapacak yüklenici firmaların belirleneceği ve sahaya davet edileceği kaydedildi.

İBB'nin metro hatlarının ihalesini yenilemesini değerlendiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin her iki metro hattı için gerekli ilerlemeyi sağlayamaması ve gerekli adımları atmamasından dolayı ihalelerin teknik olarak yenilenmesinin ortaya çıktığını söyledi.

Her iki metro hattı için de üç yılda yüzde 16'ya kadar ilerleme sağlanamadığını anlatan Özdemir, "Bunun tek müsebbibi, İBB'dir. İBB üzerine düşeni yapsaydı, bu ihaleler yenilenmeyecekti. Şimdi inşaatların durması söz konusudur. Yeniden ihale için ilana çıkılacak vesaire... Bu ciddi bir zaman kaybı oluşturacaktır. İBB yine aynı mantıkla devam edeceği için maalesef İstanbul adına bu 5 yıllık dönemde fazla bir ilerleme yaşanmayacaktır." diye konuştu.

"3 yıl boyunca hat başına yalnızca 600 metre ilerleyebilmişler"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, AK Parti'li İBB döneminde, Kirazlı-Halkalı Metro hattının yüzde 4 seviyelerinde olduğunu söyledi.

İBB'nin, CHP yönetimine geçmesinin ardından metro hattının üç yılda sadece yüzde 5 ilerleyebildiğini ve şu anda yüzde 9 seviyelerinde olduğunu dile getiren Batur, Kaynarca-Pendik-Tuzla hattında da yüzde 8-9'luk bir ilerleme sağlayabildiklerini belirtti.

Her iki metro hattı için dış finansman ihtiyacı olarak İBB Meclisi'nden istedikleri borçlanma yetkisini AK Parti Grubu olarak verdiklerini ve kredi bulunduğunu hatırlatan Batur, şunları anlattı:

"Hem Kirazlı-Halkalı Metro hattında 600 milyon avroya ihale edilen hat için 170 milyon avro kredi alındı yani hattın yüzde 28'ini inşa edecek kadar hem de Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattında 400 milyon avroya ihale edilen hat için 120 milyon avro kredi alındı yani hattın yüzde 30'unu inşa edecek kadar ancak o kadar ciddi bir beceriksizlik örneğiyle karşı karşıyayız ki, bu borçlanmaya rağmen Kirazlı-Halkalı hattında 3 yılda yüzde 5'lik, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattında ise 3 yılda yüzde 8'lik ilerleme sağlanabilmiş."

İBB'nin, geçmişte Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) metro hattını şaftlarına hafriyat dökerek kapattığını, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında kredi almasına rağmen yüklenicilere olan ödemeleri yapmadıkları için yüklenicilerin inşaatı geçen aylarda durdurduklarını anlatan Batur, diğer yandan ise İBB'nin "Dünyanın aynı anda 10 metro yapan tek şehri" diye de reklam yapmaktan, tezvirat ve dezenformasyon yapmaktan çekinmediğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, İstanbul'da yaptığı metro hatlarında yılda hat başına 4,2 kilometre ilerlemeler sağlandığını ama yeni İBB yönetiminin, görevde olduğu 3 yıl boyunca hat başına yalnızca 600 metre ilerleyebildiğini aktaran Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada CHP'li İBB'nin tam bir beceriksizliği söz konusudur. Bunu da kapatmak için 'Yüklenici firmalar, işten çekildiler veya işi bıraktılar' gibi kaçamak bir şekilde beceriksizliklerinin üzerini örtmeye çalışıyorlar. Her iki metro hattı için inşaatların durması söz konusudur. İş bilmez, beceriksizce bu inşa süreçlerini yönetemezseniz, bu şekilde bir sonuç ve sorunla karşı karşıya kalırsınız."