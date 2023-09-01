İstanbul'da yapılan uygulamalarda binlerce kişi yakalandı

İstanbul'da Emniyet İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yapılan toplam 8 bin 584 uygulamada, haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişi yakalandı. Ayrıca, 373 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

İstanbul'da Emniyet İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince yapılan toplam 8 bin 584 uygulamada, haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte asayiş-huzur uygulamaları aralıksız devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan 8 bin 584 uygulamada, toplam 1 milyon 238 bin 439 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda, haklarında arama kaydı bulunan 4 bin 199 kişi yakalanırken, araç ve mekan aramalarında ise çeşitli çap ve markalarda 373 ruhsatsız silah da ele geçirildi.